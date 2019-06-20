'İstanbul emin ellerde olmalı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Cumhur İttifakı'nın hedefi; İstanbul'un, parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi, malik olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye'nin refah ve istikrarı için kullanılmasıdır. İstanbul'da, İstanbul sevdalıları kazanacaktır” dedi.

YILDIRIM İÇİN SEÇİM ÇALIŞMASI

Yalçın, İstanbul'un idaresinin emin, tecrübeli ve donanımlı ellerde olması gerektiğini belirtti. Bunun için partisinin İstanbul seçimine hak ettiği ölçüde yüksek bir anlam yüklediğini bildiren Yalçın, “MHP olarak, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda İstanbul için hususi bir seçim kampanyası hazırladık. Seçim çalışmalarımız sırasında da bu dinamikleri Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım lehine şekillendirmeye gayret ettik” dedi.