  • BIST
    1522.24
  • Dolar
    7,3539
  • Euro
    9,0193
  • Altın
    452,1660
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti
Bakan Soylu: Hakkından gelmeyen namerttir
“Erdoğan, ‘Türk hilâli' planını devreye soktu”
Selahattin Demirtaş yargılanacak! Kobani iddianamesi kabul edildi
TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Amerikan basınının dengesi bozuldu: Canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü, altın tepetaklak oldu!
Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı
"Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
“Cin şişeden çıktı bir kere”
Beyaz Saray'da istifa dalgası: 3 kişi görevden ayrıldı
Enerji Akdeniz'den akacak Türkiye kilit rolde olacak
Washington'da işler çığırından çıktı: Ölü sayısı artıyor...
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama
Verilerini Facebook'la paylaşmazsan WhatsApp yok
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
Bülent Şakrak türkü okuyacak
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar
07 Ocak 2021 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 16:54:00

İsrail basını endişeli: “Erdoğan, ‘Türk hilâli' planını devreye soktu”

ABONE OL

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Makor Rishon, Başkan Erdoğan'ın “Türk hilâli planını devreye soktuğunu” yazdı. Erdoğan'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki etkisinin günbegün arttığını yazan gazete, Türk hilâlinin Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Kıbrıs'ın kuzeyinden geçerek İsrail'de noktalandığı savundu.

İsrail’in muhafazakâr sağına yakınlığıyla bilinen önde gelen gazetelerinden biri olan Makor Rishon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini kapsayan “Türk hilâli” planını devreye soktuğunu yazdı.

Aksam.com.tr’nin Makor Rishon’dan aktardığı habere göre, Suriye’nin kuzeyinden başladığı, Kıbrıs’ın kuzeyinden geçtiği ve İsrail’e kadar uzandığı savunulan “Türk hilâli” planı kapsamında Başkan Erdoğan’ın etki gücünün Lübnan’a kadar yayıldığı belirtildi.

Assaf Gibor imzalı makalede, Türk şirketlerinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan bu yana ülkedeki etkilerini artırmaya devam ettikleri kaleme alındı.

“Her yerde Türk bayrağı dalgalanıyor”

İsrail’in de “Türk hilâlinin bir parçası” olduğu savunulan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan, Doğu Kudüs halkının gönlünde kurduğu taht ile Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini de artırıyor. Doğu Kudüs’te Türkiye’nin girişimiyle inşa edilmiş pek çok bina, restore edilmiş pek çok tarihi eser, Türkler tarafından işletilen pek çok mağaza ve restoran bulunuyor. Bunların tümünde Türk bayrakları dalgalanıyor.”

“Türk donanması Libya kıyılarına gelirse İsrail için yıkım olur”

Başkan Erdoğan’ın Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin yanında durarak “Türk hilâli” planını işletmeyi sürdürdüğünü yazan Assaf Gibor, şunları kaydetti:

“Türkiye eğer donanmasını Libya kıyılarına konuşlandırırsa ülkedeki etkisini katbekat artıracaktır. Bu durum, Akdeniz’e yönelik uluslararası ticaretinin yüzde 90’ını Libya üzerinden gerçekleştiren İsrail için onarılması güç zararlara yol açar.”

Etiketler : israil türkiye erdoğan başkan erdoğan
Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi! Bebek bekliyoruz

Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi! Bebek bekliyoruz
Bergüzar Korel'in önceliği doğallık

Bergüzar Korel'in önceliği doğallık
Tanem Sivar'dan hanım hanımcık hamilelik pozu

Tanem Sivar'dan hanım hanımcık hamilelik pozu
Baraj dizisinin yıldızı Gizem Karaca: Oyunculuk sabır isteyen bir iş

Baraj dizisinin yıldızı Gizem Karaca: Oyunculuk sabır isteyen bir iş
Tarık Mengüç ayda 50 bin TL kazandı

Tarık Mengüç ayda 50 bin TL kazandı
Mehmet Ali Erbil'den iki yıl sonra ilk tıraş

Mehmet Ali Erbil'den iki yıl sonra ilk tıraş
Olağan Şüpheliler'in kadrosu tamam

Olağan Şüpheliler'in kadrosu tamam
Hande Yener '2021'e karlı girdi! 3 milyon TL'lik anlaşma

Hande Yener '2021'e karlı girdi! 3 milyon TL'lik anlaşma
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER