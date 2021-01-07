“Erdoğan, ‘Türk hilâli' planını devreye soktu”

İsrail’in muhafazakâr sağına yakınlığıyla bilinen önde gelen gazetelerinden biri olan Makor Rishon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini kapsayan “Türk hilâli” planını devreye soktuğunu yazdı.



Aksam.com.tr’nin Makor Rishon’dan aktardığı habere göre, Suriye’nin kuzeyinden başladığı, Kıbrıs’ın kuzeyinden geçtiği ve İsrail’e kadar uzandığı savunulan “Türk hilâli” planı kapsamında Başkan Erdoğan’ın etki gücünün Lübnan’a kadar yayıldığı belirtildi.

Assaf Gibor imzalı makalede, Türk şirketlerinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan bu yana ülkedeki etkilerini artırmaya devam ettikleri kaleme alındı.

“Her yerde Türk bayrağı dalgalanıyor”

İsrail’in de “Türk hilâlinin bir parçası” olduğu savunulan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan, Doğu Kudüs halkının gönlünde kurduğu taht ile Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini de artırıyor. Doğu Kudüs’te Türkiye’nin girişimiyle inşa edilmiş pek çok bina, restore edilmiş pek çok tarihi eser, Türkler tarafından işletilen pek çok mağaza ve restoran bulunuyor. Bunların tümünde Türk bayrakları dalgalanıyor.”

“Türk donanması Libya kıyılarına gelirse İsrail için yıkım olur”

Başkan Erdoğan’ın Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin yanında durarak “Türk hilâli” planını işletmeyi sürdürdüğünü yazan Assaf Gibor, şunları kaydetti:

“Türkiye eğer donanmasını Libya kıyılarına konuşlandırırsa ülkedeki etkisini katbekat artıracaktır. Bu durum, Akdeniz’e yönelik uluslararası ticaretinin yüzde 90’ını Libya üzerinden gerçekleştiren İsrail için onarılması güç zararlara yol açar.”