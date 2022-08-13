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13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:42:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:42:00

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : pkk terör örgütü terörist msb
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