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24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Irak'ın kuzeyinde büyük temizlik

Mehmetçik, terör örgütü PKK’ya, Irak’ın kuzeyinde darbe üstüne darbe vuruyor. Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 96 terörist etkisiz hale getirildi. 

Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Yurtiçinde terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe indiren güvenlik güçleri, yurt dışında da teröristlere aman vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’lı teröristlere yönelik 27 Mayıs'ta başlattığı Pençe Harekâtı’nda yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Harekât kapsamında dün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. 

8 ODALI MAĞARA BULUNDU

Böylece harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekâtı’yla koordineli olarak vuruldu. Harekâtın başladığı günden bu yana Hakurk bölgesi dışında kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı. Böylece, Pençe Harekatı dahil, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu. Harekatla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeğiyle çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

SİNAT-HAFTANİN VURULDU 

TSK, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekâtı düzenledi. Harekâtta, PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu. Yerli ve milli insansız hava araçları, teröristlerin her adımını takip ederken Mehmetçik, PKK inlerini didik didik tarıyor.   

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