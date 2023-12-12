İnsani ateşkesi reddeden Amerika'ya karşı 81 ilde tepkiler büyüyor

KARA BİR LEKE!



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Ancak üye ülkelerin tamamı insani ateşkes kararını onaylarken İngiltere çekimser, ABD ise red oyuyla kararı veto etti.

Esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildiği kararın reddedilmesi büyük tepki topladı.

Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde pek çok STK bir araya gelerek ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde red kararını protesto etti. Türkiye genelinde, 81 ilde ortak olarak yapılan basın açıklamasında; İsrail'in yaptıklarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği vurgulanırken, şimdiye kadar 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 18 bin insanın, ibadethaneler, okullar, hastaneler bombalanarak öldürülmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"



İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulması gerektiğini ifade eden Sivilm Toplum Kuruluşları: "Bu red kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu red kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." Dedi.

"GAZZE KASAPLARI HESAP VERECEK"



Uluslararası hukuk önünde hesabının sorulacağının ifade edildiği basın açıklaması, " Dünya Amerika'ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır.

Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz; dünya 5'ten büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." Denilerek bitirildi.