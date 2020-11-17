  • BIST
    1274.28
  • Dolar
    7,7552
  • Euro
    9,2100
  • Altın
    470,6620
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tamamen asılsızdır
"2021 yılı terör örgütünün son perdesidir"
"İki yol da CHP başkanına yakışmıyor"
Yakalanan teröristten flaş ABD itirafı
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda Ödüller sahiplerini buldu
Aşıyı bulan Rusya'da son 24 saatte 442 ölüm
MİT'ten nokta atışı operasyon!
Aliyev, 27 yıl sonra Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti
Terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık!
Doğu'da 7 ilimiz 0'ın altını gördü
Bahçeli'den flaş tepki: Yunan'dan mı izin alacaktık?
Bakan Elvan'dan flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu, kendi kendini yalanladı
Ermenilerden pes dedirten hareket!
Masada önemli konularla toplanıyorlar...
Ankara Karabağ'da sahada olmak istiyor
Akşener'e geçmişini hatırlattı
Asırlık buluşma...
Fahrettin Altun'dan Ahmet Kekeç yazısı
Tarihi anlar... Aliyev 27 yıl sonra ilk kez...
ABD ordusu, dünya genelinden veri akışı satın aldığı ortaya çıktı
Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da
Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama
BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi
17 Kasım 2020 Salı 15:31:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 15:31:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tamamen asılsızdır

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır.' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür

Ajda Pekkan ve Selami Şahin gibi isimlerin vokalistliğinden solistliğe: Cevher Aksoy

Ajda Pekkan ve Selami Şahin gibi isimlerin vokalistliğinden solistliğe: Cevher Aksoy
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı
Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'dan hayrete düşüren açıklama: İzlerken ağlıyor, zor anlatıyoruz

Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'dan hayrete düşüren açıklama: İzlerken ağlıyor, zor anlatıyoruz
Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait

Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait
Emre Altuğ'un yeni projesi belli oldu... Ünlü isim 'Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı oldu

Emre Altuğ'un yeni projesi belli oldu... Ünlü isim 'Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı oldu
Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket... Depremzede kediyi sahiplendi

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket... Depremzede kediyi sahiplendi
Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti

Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti
Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği

Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER