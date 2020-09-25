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25 Eylül 2020 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 18:32:00

İletişim Başkanı Altun'dan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki

Kaynak: AA

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İletişim Başkanı Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'nin açıklamaları, ABD seçimleri tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için milli iradenin kutsal olduğunu herkese hatırlatıyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz." dedi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Pelosi'nin ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Pelosi'ye "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlediğini ve Türk demokrasisinin gücünün bu tarihten geldiğini belirten Altun, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmanın Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğuna işaret eden Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerikan siyasetinde ortaya çıkan Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır.

Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."

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