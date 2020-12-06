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06 Aralık 2020 Pazar 16:49:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 16:49:00

İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı: Muhabirlerin salınması için yardım istediler

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İstanbul'da bulunan İHA üretim tesisleri yakınında çekimler yaparken yakalanan 2 Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin için Rus NTV kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'dan kanalın kamera ekibinin serbest bırakılmasına yardım etmesini istedi.

İstanbul'da bulunan İHA üretim tesisleri yakınında çekimler yaparken yakalanan 2 Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin için Rus NTV kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'dan kanalın kamera ekibinin serbest bırakılmasına yardım etmesini istedi.

Yeni Şafak'ın TASS haber ajansına dayandırdığı haberinde Takmenev cumartesi günü yaptığı açıklamada casusluk faaliyeti olarak adlandırılabilecek olayı görmezden gelerek "Görev başındaki gazetecilerimiz belirli kuralları çiğnemiş olsalardı, ülkenizin yetkilileri hemen onları sınır dışı ederlerdi. Ama ülkenizdeki yetkililer, biriyle temas kurma şansı olmadan onları hangi gerekçelerle parmaklıkların arkasında tutuyor? " ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etmişti.

Etiketler : iha üretim tesisi rusya rus gazeteci
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