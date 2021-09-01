İETT'yi vatandaşa ittiren Fatih!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi tepki çekti.

Akşam'ın haberine göre, Törende sahneye çıkan Akşener, İmamoğlu'na dönüp "1453, Fatih Sultan Mehmet senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi" dedi.

Akşener'e sosyal medyada tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Fatih Sultan Mehmet ile otobüsleri bile karadan yürütemeyen kifayetsizi bir tutmak ancak Meral Akşener gibi bir densize yakışırdı" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Akşener, milletimizin gönlünde yer edememiş olmanın hezeyanını göstermiştir" dedi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu "Milletimiz kimin kime benzediğini çok iyi bilir" tepkisini gösterdi.

İtme enerjisiyle taşıma

Sarıyer'de geçen temmuz ayında arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar yokuş yukarı itmek zorunda kalmıştı. AKŞAM skandalı "İtme Enerjisiyle Toplu Taşıma "başlığıyla haberleştirmişti.