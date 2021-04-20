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20 Nisan 2021 Salı 16:33:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 16:33:00

İçişleri Bakanlığı: TESUD Başkanı görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, 104 emekli amiralin bildirisine destek veren TESUD Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TESUD yöneticilerinin, son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yaptıkları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik taşıdığının görüldüğü belirtildi.

Emekli amirallerce yayımlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın sürdüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan'da Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir. Ayrıca dernek yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayıyla görevden uzaklaştırılmıştır."

Etiketler : içişleri bakanlığı tesud görevden uzaklaştırma
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