15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:35:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:45:00
Bitlis'te öldürülen 3 teröristten birinin gri listede olduğu tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi' denildi.
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