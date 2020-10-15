15 Ekim 2020 Perşembe 13:47:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 13:56:00
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi
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