İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Kovid-19 Salgını' konulu ek genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.
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