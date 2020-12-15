İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi

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15 Aralık 2020 Salı 18:54:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 19:11:00

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Kovid-19 Salgını' konulu ek genelge gönderdi

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı kovid korona vaka sayısı
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