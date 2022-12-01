İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede kaçak göçle mücadele, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik alanlarında iş birliği konuları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, iki bakanlık arasında son yıllarda artan ikili ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya gelmesi yönünde mutabık kalındı.