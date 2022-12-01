İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede kaçak göçle mücadele, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik alanlarında iş birliği konuları değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, iki bakanlık arasında son yıllarda artan ikili ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya gelmesi yönünde mutabık kalındı.
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