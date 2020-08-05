Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Bugüne kadarki en kapsamlı denetim başlıyor
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın, Türkiye genelinde koronavirüs salgını ile ilgili en yoğun denetimi gerçekleştireceklerini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Kontrollü sosyal hayat' mesajı ile yaptığı açıklamada, "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" dedi.
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