AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-02
Saat:23:57:28 TSİ
Enlem:38.46167 N
Boylam:39.23056 E
Derinlik:8.77 km
Detay:https://t.co/m4NcJoeg56@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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