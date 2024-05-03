AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.