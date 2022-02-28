İbrahim Kalın, Putin'in danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın-Uşakov görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ele alındı.

Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapılan görüşmede, çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındı.