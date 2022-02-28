VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: 28 Şubat Darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri
Türkiye'de 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi!
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
İbrahim Kalın, Putin'in danışmanı ile görüştü
Macron'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı
Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
TURKOVAC aşısının koruyuculuğu anlatıldı
7/24 görevde olacaklar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili önemli gelişme
Avrupa için artık vazgeçilmez ülkeyiz
"Sadece hayatınızı kurtarın"
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
28 Şubat 2022 Pazartesi 18:59:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 19:03:00

İbrahim Kalın, Putin'in danışmanı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın-Uşakov görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ele alındı.

Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapılan görüşmede, çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Putin İbrahim Kalın
Bugün evleniyor

Bugün evleniyor
Şükran nişandan sonra değişti

Şükran nişandan sonra değişti
Öztepek'in filmi vizyona giriyor

Öztepek'in filmi vizyona giriyor
Aşık olmayı unutum

Aşık olmayı unutum
Miray'a 'çene' göndermesi

Miray'a 'çene' göndermesi
Köy okullarına destek

Köy okullarına destek
Babacı ikizler

Babacı ikizler
Baharı müjdeleyen şarkı

Baharı müjdeleyen şarkı
İyi ki o telefonu duydum

İyi ki o telefonu duydum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER