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01 Eylül 2023 Cuma 12:40:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 12:40:00

Halk TV'de skandal sözler! "İstiklal Marşı'ndan millet sıkıldı"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Halk TV'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda skandal bir yayına imza atıldı. Ayşenur Arslan'a konuk olan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, İstiklal Marşı ve milli bayramlarımızı hedef aldı.

CHP yandaşı Halk TV'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda skandal bir yayına imza atıldı. Ayşenur Arslan'a konuk olan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, İstiklal Marşı ve milli bayramlarımızı hedef aldı. Kuyaş "Bugün artık 3 ayda bir sürekli bir bayram kutlayıp sürekli istiklal Marşı dinlemek lüzumsuz" ifadelerini kullandı. Resmi bayramları kutlamanın gereksiz olduğunu iddia eden Kuyaş, "Belki artık insanlar bu işlerden sıkıldı... Bayrak töreni İstiklal Marşı bilmem ne... Türkiye bunları artık kanıksadı bana biraz çocukluğumu anımsatıyor" diyerek devam etti. Kuyaş'ın sözleri üzerine programa tepki yağdı. Ne yapacağını bilemeyen sunucu Ayşenur Arslan, "Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize yönelik eleştiriler oluyor" dedi.

Etiketler : halk tv istiklal marşı ayşenur arslan aymet kuyaş
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