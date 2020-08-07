  • BIST
    991.23
  • Dolar
    7,3681
  • Euro
    8,7247
  • Altın
    487,9060
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Otomobil pazarının lideri Renault oldu
Alanyaspor başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
'Sanayi kenti'nde teşvikli yatırımlarla 5 bin kişiye iş kapısı açılacak
Bankalarla görüş alışverişi toplantısında normalleşme sinyali
Gaziantep FK'de ikinci yarının yıldızı
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS tercih sürecindeki milli sporculara önemli hatırlatma
İsrail sokaklarında öfke!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bunları defalarca gördük
Fatih Karagümrük'te Süper Lig sevinci
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
Gri listede aranan El Kaide üyesi Hatay'da yakalandı
Sümela Manastırı'ndaki frekslerde tahribat oluştuğu iddiasına cevap!
Güvenlik güçlerimiz sınırda kuş uçurtmuyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz
THY'den flaş koronavirüs testi uyarısı: Kabul edilmeyecek
Taht oyunları ve sırlar ortaya döküldü! Prens Selman Kanada'ya da suikast timi göndermiş
Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu! Önemli uyarı geldi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk mı yaşıyor?
Trump, ABD'ye satılmazsa yasaklayacağım demişti... TiKTok 45 gün sonra yasaklanıyor
Almanya'da mayıstan bu yana en yüksek vaka artışı
İçişleri Bakanlığı'dan karantina açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan'dan flaş koronavirüs uyarısı: Şiddeti azalmadı
07 Ağustos 2020 Cuma 11:27:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 11:27:00

Güvenlik güçlerimiz sınırda kuş uçurtmuyor!

ABONE OL

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarla adından söz ettiren güvenlik güçleri, Türkiye - Suriye sınır hattında da etkin ve kararlı mücadele örneği sergiliyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınırın diğer tarafında yuvalanan terör örgütlerine büyük darbe vuran Türkiye, teröristlere nefes aldırmıyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Suriye sınır hattında örgütsel faaliyetlere geçit vermiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yılbaşından bu yana MİT, polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda 6'sı İnterpol tarafından aranan 18 DEAŞ mensubu ile 3'ü PKK/YPG ve 7'si El-Kaide olmak üzere 28 terör örgütü üyesi, Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli de Kilis üzerinden Suriye'ye kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Aralarında çeşitli ülke vatandaşlarının bulunduğu 31 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 13'ü sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

SINIRDAKİ BAZI OPERASYONLAR

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'teki Suriye sınırında yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan DEAŞ üyesi iki kadın yakalandı.

Kimlik kontrolünde Dağıstan uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kilis'te yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan DEAŞ üyesi iki kadın yakalandı. Kırgızistan uyruklu oldukları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER