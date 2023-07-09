Fransız diplomattan çarpıcı yorum: Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz
NATO Liderler Zirvesi'nde kısa bir süre kala yabancı basında bir çok çarpıcı analiz kaleme alındı. Son olarak, İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, bir diplomat ile yaptığı konuşmadan dikkat çeken kesitler paylaştı. Gazeteci bir diplomatın Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, “Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz” dediğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek.
Tüm dünyanın merakla beklediği toplantı öncesi yabancı basında bir çok çarpıcı analiz kaleme alındı.
Son olarak, İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı konuşmadan çarpıcı kesitler paylaştı.
NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı görüşmeden kesitler sunan gazeteci, çarpıcı ayrıntılar verdi.
Rochebin, paylaşımında "Bir Fransız diplomat NATO Zirvesi'nde hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız' dedi. Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Darbe girişimini atlattı. Düşüşüne dair birçok öngörüyü boşa çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
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