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"Öğretmene şiddet ile ilgili düzenlemenin haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz"
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10 Mayıs 2024 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 14:53:00

Bakan Tekin: Öğretmene şiddet ile ilgili düzenlemenin haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında da yasallaşmasını bekliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Açıklamalarından öne çıkanlar:

Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların yüzde 50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz.

Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı.

"ÖĞRETMENE ŞİDDET İÇİN YASAL DÜZENLEMENİN HAZİRAN AYI BAŞINDA YASALAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz en az öğretmen arkadaşlarımız kadar bu sürecin işleyişinden rahatsızız ve gerekli tedbirleri alacağız. Ben öğretmenlerimizin hukukunu korumak anlamında şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz, öğretmen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Kesinlik buna müsaade etmeyeceğiz.

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz.

Etiketler : yusuf tekin öğretmen şiddet yasal düzenleme
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