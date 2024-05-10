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10 Mayıs 2024 Cuma 14:47:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 14:47:00

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Kaynak: AA

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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Etiketler : interpol kırmızı bülten antalya
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