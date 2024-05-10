DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022 yılını 1 milyar 860 milyon 438 bin lira zararla kapattı." iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, kar amacı taşıyan bir kurum, kuruluş veya ticari işletme olmadığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda İletişim Başkanlığının kar ya da zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Başkanlığın, yıl içerisinde hayata geçireceği faaliyetler için kendisine bütçeden tahsis edilen ödeneği kullandığı, 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda bütçe giderlerinin hangi kalemlerde yapıldığının tüm şeffaflığıyla yer aldığı belirtildi.

Başkanlığın mevzuatlar kapsamında faaliyet geliri bulunmadığı aktarılan açıklamada, elde edilen vergi gelirlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı veznelerine gelir kaydedildiği, "Genel Bütçeli Kurum" olduğundan ötürü ise herhangi bir faaliyet sonucu elde edilen gelir kalemi bulunmadığı belirtilerek asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.