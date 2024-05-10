RTÜK Başkanı Şahin'den Selçuk Tepeli'nin sözlerine tepki! İnceleme başlatılıyor

NOW TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin "sığır" ifadeleri üzerine RTÜK inceleme başlattı.

Tepeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün görüşmesi üzerine skandal açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel ile Taha Hüseyin Karagöz'ün görüşmesine tepki gösteren Tepeli, "Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdi

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Selçuk Tepeli'nin "sığır" sözleri üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Özel bir haber sitesine konuşan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Genç gazeteci arkadaşımız Taha Hüseyin Karagöz'ün Sayın Özgür Özel ile fotoğrafı sonrasında sabahtan akşama kadar özgürlük, kapsayıcılık naraları atan, sözde duayen bir kişi, kendi mecrasında her iki taraf için ağza alınmayacak hakaretler yapabiliyor ve neredeyse "katli vaciptir" diye fetva verecek hezeyanda bulunabiliyor.

Bir diğeri ise ulusal bir kanalın ana haber sunucusu güya. Ayrımcılıktan, kavgadan beslenen, reytingini sadece bir siyasi parti sözcüsü gibi tek taraflı ayrıştırıcı dil ile verdiği haberlerden medet umarak sağlayan kişilerin ve zihniyetin olduğu bir ortamda biz hep birleştirici, kapsayıcı, tarafsız olmaya devam edeceğiz. Yeri gelmişken ifade edeyim, RTÜK uzmanlarımız ilgili yayını incelemeye aldı, yayıncılık ilkesi ihlali var ise gereği yapılacaktır."