15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:40:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:41:00
Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtilerek, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimindeki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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