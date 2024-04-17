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17 Nisan 2024 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 16:22:00

Filistin'in BM'ye üyeliği oylamaya sunulacak: Türkiye'den tam destek

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylanacak. Tasarının 18 Nisan'da BMGK'de düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanması bekleniyor. Türkiye, Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üye olmasına destek veriyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, son günlerde gündemde olan Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor.

Tam üyelik için BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) onayı ve BM Genel Kurulu'nun 3'te 2'sinin desteğinin arandığını hatırlatan diplomatik kaynaklar, 18 Nisan'da yapılacak BMGK toplantısına işaret etti.

Diplomatik kaynaklar, BMGK'nin geçici üyesi Cezayir'in, bu toplantıda Filistin'in BM'ye tam üyeliği için karar tasarısı sunacağını ve onay sürecini başlatacağını belirtti.

ABD'nin tasarıyı veto edeceği düşünüldüğü için bu zamana kadar konunun Konseye getirilmediğini aktaran diplomatik kaynaklar, ABD'nin, Cezayir'in sunacağı karar tasarısını veto edeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, son zamanlardaki gelişmelerin, Filistin devletinin tanınması konusunun, uluslararası toplumda giderek destek bulduğunu gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

Türkiye olarak, öteden beri bu konunun en güçlü destekçilerinden biri olduk. Filistin'in 2012'de Genel Kurul kararıyla 'gözlemci üye' statüsü almasına öncülük ettik. Bu dönemde de tüm görüşmelerimizde Filistin'in tanınmasına destek istiyoruz."

ABD, VETO SİNYALİ VERDİ

ABD yönetimi, Filistin'in BM'ye tam üyeliği gündeme geldiğinde veto sinyali vermişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 "evet" oyu alması gerekiyor.

Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kurulu'na sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınmasına ihtiyaç duyuluyor.

FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012'de "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısı yapmıştı.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini, "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

Etiketler : Filistin Birleşmiş Milletler Türkiye abd
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