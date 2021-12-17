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17 Aralık 2021 Cuma 15:18:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 15:18:00

"FETÖ'nün yelpazecisi" yakalandı!

Kaynak: DHA

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İzmir'de, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi.

Adem Zengin, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 1990'lı yıllara ait olduğu düşünülen videoda, Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in FETÖ elebaşının bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülüyor.

Etiketler : FETÖ/PDY elebaşı Adem Zengin Fetullah Gülen
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