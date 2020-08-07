Fahrettin Altun'dan Türkiye'ye algı operasyonu çekmeye çalışanlara sert sözler: Türkiye'ye diz çöktüremezsiniz

  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2221
  • Euro
    8,5174
  • Altın
    472,7240
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Ekonomimizin çarkları güçlü bir şekilde dönüyor" açıklamasında ...
ABD'de işsizlik oranı yüzde 10,2'ye düştü
Kızılyıldız'ın 27 yaşındaki pivotu Michael Ojo, antrenman sırasında hayatını kaybetti
Fatih Sultan Mehmet Müzesi için 19 bilim insanından oluşan bilim kurulu oluşturuldu
ABD'de koronavirüs kabusu devam ediyor! Son 24 saatte bin 176 ölüm daha
Kayseri'deki terör operasyonunda gözaltına alınan DEAŞ'lılardan 3'ü adliyeye sevk edildi
Fahrettin Altun'dan Türkiye'ye algı operasyonu çekmeye çalışanlara sert sözler: Türkiye'ye diz çöktü ...
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak
Van'da terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
Bakan Varank: Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam ve inovasyondur
10 Ağustos Anafartalar Zaferinin 105. yılı dev organizasyonlarla anılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
TSK'dan müthiş operasyon! 17 Terörist öldürüldü
Petrol ve doğal gaz sektörü yerli çözümlerle desteklenecek
'Boncuk fasulye'de hasat başladı
Fransa'nın yaşadığı İslamofobik akıl tutulması'
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler!
Mısır'ı bekleyen asıl tehlike! Kaybedeceği çok şey var
"Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın"
Cephe hatları hazır: Emir bekliyorlar
Şişli'de alıkalmaz olay! Ortalığı birbirine kattı
Kısa süre önce babasını kaybeden Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ilk kez paylaştığı acısını anlatırken ...
07 Ağustos 2020 Cuma 17:22:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 17:22:00

Fahrettin Altun'dan Türkiye'ye algı operasyonu çekmeye çalışanlara sert sözler: Türkiye'ye diz çöktüremezsiniz

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik algı operasyonları değerlendirdi ve 'Türkiye algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değil' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye karşı yapılan algı ve kur operasyonlarına karşı sert ifadelerle yanıt verdi.

Altun: Türkiye algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomiye yönelik açıklamalar geldi. Altun, "Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

DOĞRUDAN EKONOMİMİZİ HEDEF ALAN SALDIRILARIN KİMLER TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİĞİ ÇOK İYİ BİLİNMEKTEDİR

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye'nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir. Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur.

BAŞARILI EKONOMİ YÖNETİMİ VE GÜÇLÜ LİDERLİK İLE TÜM OYUNLARI BOZACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Ülkemizin ekonomik yükselişi ve Akdeniz'in barış diyarı olabilmesi için kararlılıkla savunduğu tezleri, yıllarca sömürü çarkını işleten kan emici odakların oyunlarını boşa düşürmüştür. Milli ve bağımsız ekonomi için attığımız her adım, küresel sömürü çetelerini Türkiye'ye karşı üstü örtülü kirli bir operasyona zorlamıştır. Başarılı ekonomi yönetimi ve güçlü liderlik ile tüm oyunları bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, ALGI OPERASYONLARIYLA DİZ ÇÖKTÜRÜLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarında 4,5 puan ile; G-20 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında açık farkla birinci olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye'nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER