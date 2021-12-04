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04 Aralık 2021 Cumartesi 09:57:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 09:57:00

Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Muş ve Diyarbakır'da, Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Muş ve Diyarbakır illerinde "Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1300 personel 84 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Etiketler : pkk terör örgütü eren operasyonu
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