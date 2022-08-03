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03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:16:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:16:00

Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emine erdoğan van gölü
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