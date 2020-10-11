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11 Ekim 2020 Pazar 13:01:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 13:01:00

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz."

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