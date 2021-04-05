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05 Nisan 2021 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 14:31:00

Emekli amiraller soruşturmasında 3 kritik soru

Kaynak: DHA

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan 104 emekli amiralle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmada emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup, olmadıklarının sorulacağı öğrenildi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı bildirisi yayımlayan 104 emekli amiral ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 316/1 maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma süreciyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturmada gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan 14 emekli amiral dışında kalan 90 kişinin de önümüzdeki günlerde ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturmada, imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek 3 kritik soruya Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup, olmadıklarının sorulacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da; Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da; Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alındı. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

Etiketler : Montrö Boğazlar Sözleşmesi TCK'nın 316/1 104 emekli amiral Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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