Elleri olmadan tuvalleri renklendirdi

ENGELLERE YENİK DÜŞMEDİ

Kars'ın Digor ilçesinde doğuştan elleri olmadan dünyaya gelen 27 yaşındaki Muhammer Alkan, küçük yaşlarda resim çizmeye ilgi duydu. Kendi imkanlarıyla resim çizmeye çalışan Muhammer, 6. sınıftayken okula atanan görsel sanatlar öğretmeninin desteğiyle kendini geliştirdi. Engelinin neden olduğu güçlüklere rağmen resim çizmekten vazgeçmeyen Alkan, 2015'te Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü kazandı.

YAŞAM AZMİYLE ÖRNEK OLDU

Bu süreçte birçok tablo yapan, sergiler açan Muhammer Alkan, geçen yıl Yüksekova Kuruköy İlkokulu/Ortaokuluna atanarak öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi. Yaşam azmiyle örnek olan Alkan, yaptığı çalışmalarla resim çizmeye ilgi duymalarını sağladığı öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Muhammer Öğretmen "Ellerimin olmaması hayallerim için bir engel değildi. 6. sınıftan beri hedefim görsel sanatlar öğretmeni olmaktı. Şu an hedefimi ve hayalimi yaşıyorum" dedi.

Elleri olmadan yaptığı tablolarla görenleri hayran bırakan Muhammer Alkan "İnsanların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben de istedim başardım şu an. Yeni hedefler oluşturmaya çalışıyorum" diyor.

Öğrencilerden Menesa Diri "En başta resim yapamam diyordum ama öğretmenim böyle istekle, azimle yaptığını görünce ben de etkilendim" dedi.

Öğrencilerden Betül Çakto öğretmenine teşekkür ederek, "Onun emekleri karşısında artık güzel resim çizebiliyoruz" diye konuştu.