Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi -[27.90 km]Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-04-19
Saat:11:02:20 TSİ
Enlem:37.82722 N
Boylam:26.8425 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/qOesglQzuh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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