VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin daha naaşına ulaşıldı
Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
Ege Denizi'nde deprem
19 Nisan 2024 Cuma 11:14:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 11:14:00

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : ege denizi izmir deprem
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX