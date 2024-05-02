İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı!

İletişim Başkanlığı, "oltalama" yöntemiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımlar, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir."

Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz.

Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz."