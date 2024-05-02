VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti istifa dalgası! Merkez ilçe yönetimi düştü
Hamas İsrail'e resti çekti: Kara saldırısı olursa müzakereler biter
ABD polisi öğrencileri gözaltına aldı!
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Borsa rekor seviyede!
Türk Telekom'un, LTE baz istasyonlarının yarısından fazlası fiberle bağlı
02 Mayıs 2024 Perşembe 11:47:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 11:47:00

İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı!

ABONE OL

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımların, dolandırıcılık girişimi olduğu konusunda vatandaşları uyardı.

İletişim Başkanlığı, "oltalama" yöntemiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımlar, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir."

Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz.

Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz."

Etiketler : iletişim başkanlığı dolandırıcılık uyarı
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX