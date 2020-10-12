Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Korkutan depremler...

Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege açıklarında saat 03.30'da 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Daha sonra AFAD tarafından, saat 03.44'te Ege açıklarında 4,2 büyüklüğünde başka bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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