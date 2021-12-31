Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor

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31 Aralık 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 15:11:00

Dünyanın en büyüğü! 2022 yılı sonunda hizmete alınacak

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ve alanında dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen "aşı ve biyoteknoloji üssü" 2022 yılı sonunda hizmete alınacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında kurulacak olan projenin detayları da belli oldu.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kurulacak "Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi"nin ihale sürecinin ardından 2022 sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek yeni hıfzıssıhha projesinin detayları belli oldu. Yakın zamanda ihalesi sonuçlanması beklenen merkez, akıllı bina teknolojisi ile donatılacak.

"Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" ismiyle faaliyet göstermesi planlanan merkezde, aşı ve biyoteknolojik ürünler geliştirilip üretilecek.

Bu alanda dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen merkez, TURKOVAC'ın ardından farklı aşı ve genetik ürünlerin geliştirilmesine de kapı aralayacak bir üs olma misyonunu yüklenecek.

İnaktif, mRNA, nazal ve adenovirüs aşılarının üretileceği merkezin, 2022 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye Aşı Biyoteknolojik Ürün Araştırma Üretim Merkezi
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