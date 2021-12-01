Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi.

Doktorların maaşlarına 2.500 ile 5 bin TL arasında zam yapılması ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün Genel Kurul'da görüşülecek Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine, sağlık çalışanlarının hem maaşlarına hem de emeklilikte alacaklarına bir katkı sağlayan 7 maddelik kanun maddesi ihdasıyla ilgili önergeleri olacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin iktidarı döneminde siyasette hem liyakat hem de ahlak olduğunu vurgulayarak, "Bunu muhalefet anlamayabilir, görmeyebilir ama yüce milletimiz bu değerlerin olduğu konusunda hem fikir. Nitekim bugüne kadarki yapılan bütün ibralaşmalarda, sandıklarda bu gerçek ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Herkesin derdini farklı şekilde dile getirebileceğini belirten Elitaş, "Ama bunu, sokaklara dökülerek, sokak ağzıyla ifade etmek şeklinde değil; insanları nümayişe, hukuki olmayan, gayrihukuki yöntemlere teşvik etmek, o söylemlerle ifade etmek, bir siyasetçiye yakışan üslup ve tarz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekilinin, milletin vekili olduğunun altını çizen Elitaş, "Milletin dert ve isteklerini, dilek ve temennilerini TBMM'de dile getirmek, çözüm yollarını bulmak, milletvekillerinin esas görevleridir. Eğer milletin vekilleri görevini yapamadığı ve bu yapamadığından kaynaklı olarak, millete, 'Hadi yürüyün, hadi nümayiş yapın, farklı farklı eylemlerde bulunun' demek, maalesef muhalefet partilerinin acziyet içinde bulunduğunun en önemli göstergesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikasına işaret eden Elitaş, "İhracat odaklı büyüme, istihdam ve yatırım amaçlı bir ekonomi politikası sadece bugün bulunmuş bir mesele değildir. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nden başlayan ve özellikle de 1983 yılında rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ihracat odaklı büyümeyi tercih etmesiyle Türkiye'nin yeni bir büyüme atmosferi ortaya çıkmıştır." dedi.

Türkiye'nin 1,8'lik bir büyümeyle 2020 pandemi sürecini atlattığını, 2021 yılı ekonomik büyümesini de çift haneli rakamlara çıkarma başarısını gösterdiğini anlatan Elitaş, "Şu anda döviz kurlarının yeni sistemle, adaptasyonla ilgili bir dalgalanma söz konusu. Umuyoruz, diliyoruz, en yakın bir gelecekte bu istikrarı sağlayacak, su yolunda mecrasını bulacak, inşallah hedefine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Bugün Genel Kurul'da görüşülecek Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine yeni kanun maddesi ihdasıyla ilgili önerge vereceklerini açıklayan Elitaş, "Sağlık çalışanlarının hem maaşlarına hem de emeklilikte alacaklarına bir katkı sağlayan 7 maddelik ihdasla ilgili önergelerimiz var. Arkadaşlarımız, yetkililerle inceliyorlar. Umuyorum ki bu kanun teklifi içerisinde 7 madde ihdas ederek, sağlık çalışanlarımızı pandemi sürecinde gösterdikleri performanslara, fedakarca gayretlere, TBMM tüm siyasi partilerle birlikte bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Şimdiden katkı sağlayacak değerli siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum." dedi.