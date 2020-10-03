Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş NATO açıklaması
Kaynak: DHA
Pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunması beklenen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
- Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş NATO açıklaması
- Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Nükleer' mesaj
- Yunan ateşle oynuyor! Doğu Akdeniz'de 2 NAVTEX yayınladı, Türkiye'den anında karşılık geldi
- Gardaş SİHA'larımız ile destan yazdı, Türk'ün şanlı bayrağı dikildi! Ermenistan bozguna uğradı
- İstanbul'da 10 ilçede terör operasyonu!
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü