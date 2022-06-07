07 Haziran 2022 Salı 20:26:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 20:26:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Avrupa Parlementosu'nun (AP) Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri kabul etmiyor ve reddediyoruz'' denildi.
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