Bakan Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A. K. Abdul Momen ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık." açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini belirtti.
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