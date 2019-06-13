Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

Hrant Dink Cinayeti Davası'nda bugün celsenin son oturumu yapıldı. Davaya 4-5-6 Eylül tarihlerinde devam edilecek. Mahkeme heyeti, zaman aşımına uğramaması için 9 sanık hakkındaki bazı suçlamaları içeren dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Dink Cinayeti Davası'nda kamu görevlilerinin yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Üç günlük celse bugünkü oturumla sona erdi. Dünkü oturumda dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler tanık olarak ifade vermişti.

Bazı tanıkların dinlenmesinin beklendiği bugünkü son oturumda , Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle söz konusu tanıkların dinlenilmesi bir sonraki duruşmaya ertelendi. MİT'in yazışmalara yanıt vermemesinin ardından tanıklık etmeleri istenen MİT mensupları da duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, son oturumda tarafların taleplerini aldı.

9 sanığın dosyası ayrıldı

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcı sanıklardan Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Salih Hacısalihoğlu, Osman Hayal, Yasin Hayal, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ogün Samast hakkında bazı suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğundan bu dosyaların tefrik edilip mütalaanın hazırlanmasını için Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesini talep etti. Tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. 9 sanık hakkındaki bazı suçların zaman aşımı süresinin dolması ihtimaline karşı dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme Heyeti, ayrıca cinayet gününe ait Agos Gazetesi çevresindeki güvenlik kameraları görüntülerinin iyileştirilmesi ve dosyadaki şüphelilerle eşleştirilmesinin yapılabilmesi için görüntülerin TUBİTAK'a gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celseyi 4-5-6 Eylül tarihlerine erteledi. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenilmesine devam edilmesi bekleniyor.