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15 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00

Dev projede sona gelindi! 2013 yılında temeli atılmıştı

Kaynak: AA

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Zonguldak'ta 2013 yılında temeli atılan, 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek Mithatpaşa tünelleri açılış için gün sayıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünelleri ve köprülü kavşak, açılış için gün sayıyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünelleri ve köprülü kavşaktaki çalışmalar tamamlandı.

Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak tünellerin hayata geçmesiyle, Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi de 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

Yapımı tamamlanan ve test için araçların geçişine izin verilen tüneller ile kavşaklarda çevre düzenlemesi sürüyor.

Projenin hayata geçmesiyle yakıttan ve zamandan tasarruf edilmesinin yanı sıra kent merkezindeki egzoz emisyon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor.

4 sıralı tünel ve 8 tüpten oluşan projenin açılışı yıl sonunda yapılacak.

Etiketler : Mithatpaşa tünelleri Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak
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