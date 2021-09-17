VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denemeler başarıyla sonuçlandı!
İşte 17 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Başkan Erdoğan açıkladı: Mayıs 2023'te tamamlanacak
İmamoğlu'ndan yüzde 440'lık zam kıyağı
Savunmalarını Türkiye ile güçlendirme kararı aldılar!
"Yüzyılın fiyaskosu"
Midesinde patladı, İstanbul Havalimanı'nda öldü
İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi
Yakında başlıyor! Türkiye-Libya arasında 40 yıl sonra bir ilk
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu
CHP'li Seçer'den vatandaşlara skandal sözler!
Bakan Muş'tan fahiş fiyat açıklaması
Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türk tarihine damga vuracak!
Türk askeri Yunanistan'ı korkuttu
Ankara Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini i...
Türkiye'den tarihi imza!
Birleşik Krallık dağılıyor mu?
ABD'nin sonu gelecek!
"AUKUS" Fransa'yı kızdırdı
Sağanak yağış uyarısı!
Türk savunma sanayii manşetlerde
17 Eylül 2021 Cuma 22:08:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 22:17:00

Denemeler başarıyla sonuçlandı: "Vefa'lı Gençler"den İnsansız Yangın Söndürme Aracı"

Kaynak: Akşam

ABONE OL

TEKNOFEST'te Vefalı Gençler'in ürettiği “İnsansız Yangın Söndürme Aracı" denemeleri başarıyla sonuçlandı.

Vefa'lı gençlerin "insansız yangın söndürme aracı" TEKNOFEST'te tüm görevleri başardı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Vefa Havacılık Takımı'nın insansız yangın söndürme hava aracıyla yapılan denemeler başarıyla sonuçlandı.

Etiketler : teknofest yangın söndürme insansız vefa
Nikahtan 3 yıl sonra düğün

Nikahtan 3 yıl sonra düğün
Paylaşımıyla dikkat çekti

Paylaşımıyla dikkat çekti
Kral Şakir'le yaza veda

Kral Şakir'le yaza veda
Binicilik dersi alıyor

Binicilik dersi alıyor
Kapadokya'da 'Evet'

Kapadokya'da 'Evet'
Güzelliğiyle büyüledi

Güzelliğiyle büyüledi
Manzara eşliğinde müzik ziyafeti

Manzara eşliğinde müzik ziyafeti
İzmir fatihi Simge

İzmir fatihi Simge
Sertab Erener'den final konseri

Sertab Erener'den final konseri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER