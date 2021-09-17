17 Eylül 2021 Cuma 22:08:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 22:17:00
Denemeler başarıyla sonuçlandı: "Vefa'lı Gençler"den İnsansız Yangın Söndürme Aracı"
Kaynak: Akşam
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TEKNOFEST'te Vefalı Gençler'in ürettiği “İnsansız Yangın Söndürme Aracı" denemeleri başarıyla sonuçlandı.
Vefa'lı gençlerin "insansız yangın söndürme aracı" TEKNOFEST'te tüm görevleri başardı
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Vefa Havacılık Takımı'nın insansız yangın söndürme hava aracıyla yapılan denemeler başarıyla sonuçlandı.