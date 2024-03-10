DEM'den terör güzellemesi

DEM Parti'nin İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı bir canlı yayında terör güzellemesi yaptı. PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜ

Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapmıştı. Skandal ifadeler sarf eden Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" şeklinde konuşmuştu.