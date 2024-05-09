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09 Mayıs 2024 Perşembe 14:47:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 14:47:00

Boykotun büyüklüğü ortaya çıktı: Bizi en zayıf noktamızdan vurdu

Kaynak: IHA

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Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararının olumsuz etkileri ülke basınında geniş yer buldu. İsrail basını, "Türklerin boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu" ifadelerini kullandı.

İsrail basınında Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararının çok ani olduğu ve bunun hayat pahalılığını arttıracağı belirtildi. Dijital tedarik zinciri CEO'su Elad Barshan, "Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu" dedi.

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ihracat ve ithalatın durdurulmasının firmaları zor durumda bırakacağı belirtildi.

İsrailli ithalatçıların bir kısmının daha uzun ve daha maliyetli nakliye rotası olan Slovenya gibi üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı nakliye yolları arayışında olduğu, bazılarının ise Türk tedarikçileri Avrupa ve ABD'deki çok daha pahalı firmalarla değiştirmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Türkiye'nin kararının İsrail'de kısa vadede kuru ve taze gıda ürünleri, hammaddeler, elektronik cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağı ifade edildi.

İsrailli ithalatçıların alternatif kaynaklar bulacağı ancak bunun sonucunda üretim ve nakliye maliyetlerinin yükseleceği ve İsrail'deki hayat pahalılığını daha da arttıracağı vurgulandı.

'TÜRKİYE'NİN BOYKOTU ANINDA ETKİLİ OLDU'

Dijital tedarik zinciri platformu SlickChain'in CEO'su Elad Barshan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemi çok ani oldu ve anında etki gösterdi. İthalatçıların alternatif aramaya veya tedarikçileri değiştirmeye zamanları olmadı. Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu. Çünkü Türkiye'den ithalat yapmak oldukça ucuz, nakliye süreleri çok hızlı, yalnızca birkaç gün sürüyor" dedi. Barshan, büyük ölçüde Türk sanayisine bağlı olan bazı ithalatçıların hayatta kalma mücadelesi vereceğini söyledi.

İsrail'in uluslararası mahkemelere gitmek yerine dünyadaki müttefiklerinden destek alarak Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini belirten Barshan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İsrail harekete geçmezse, Türkiye'yi aşarak çığ gibi büyüyen bir etki oluşturabilir. Bu da diğer ülkelerin İsrail ile ticarete kısıtlamalar ve hatta tam ambargo koymaya başlayabileceği anlamına geliyor.'

İsrail Deniz Ticaret Odası Başkanı Yoram Sebba da Türkiye'nin kararının İsrailli ithalatçıları ve işletmeleri alternatif batılı tedarikçilerle pazarlık yapmaya zorlayacağını söyledi.

Sebba, "Baskı altında olduğunuzda tedarikçilerle pazarlık yapmak ve yeni sözleşmeler imzalamak ideal bir durum değildir. Bu, daha yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle ürünleri daha pahalı hale getirecektir" dedi.

Etiketler : israil türkiye boykot
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