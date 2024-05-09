Bakan Fidan BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.