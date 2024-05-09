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Miçotakis Türkiye'ye geliyor! Atina: Samimi bir görüşme bekliyoruz
09 Mayıs 2024 Perşembe 20:51:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 20:51:00

Miçotakis Türkiye'ye geliyor! Atina: Samimi bir görüşme bekliyoruz

Kaynak: AA

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretten beklentinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile samimi bir görüşme olduğunu aktardı.

Yerapetritis, SKAI FM radyosuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye yapacağı ziyarete ilişkin soruları yanıtlayan Yerapetritis, Türk ve Yunan liderler arasındaki görüşmelerin "dramatize" edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yerapetritis, Türk ve Yunan liderlerin buluşmalarının, diğer tüm ülke liderlerinin ikili görüşmeleri gibi olağan değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Buluşup, konuşup, krizleri bertaraf edip, sonraki adımları atmamız önemli" dedi.

Kariye Camii'nin ibadete açılmasının ardından Miçotakis'in Türkiye ziyaretini ertelemesi gerektiği yönündeki Yunanistan muhalefetindeki yorumları da değerlendiren Yerapetritis, hükümet olarak böyle bir ihtimali hiç düşünmediklerini kaydetti.

Yerapetritis, Kariye Camii'nin ibadete açılması kararından Yunanistan'ın duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bunun yeni bir karar değil, 2020'de alınmış bir karar olduğuna dikkat çekti.

Türk-Yunan ilişkilerinde her iki ülkenin de temel tezlerinin değişmesine yönelik bir beklenti bulunmadığını belirten Yerapetritis, "Türk-Yunan yakınlaşmasından beklentimiz sükunet dolu bir dönemdir." diye konuştu.

Yerapetritis, Yunanistan'ın bir başka beklentisinin de iki taraf arasında iletişim kanallarının açık kalması olduğunu vurgulayarak, bu şekilde olası krizlerin de önlenebileceğine işaret etti.

13 MAYIS'TA MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyaretinde iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyan önemli anlaşmalar olduğunu vurgulayan Yerapetritis, bu anlaşmaların, sistematik olarak ilerlediğini ve pazartesi günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında yapılacak görüşmenin de bir parçası olacağını kaydetti.

Yerapetritis, 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında yapılacak görüşme için "Bence beklememiz gereken samimi bir görüşme olmasıdır. Ortaya konması gereken konular ortaya konacaktır. Dikenli konular da liderler ve heyetlerimiz arasında ele alınacaktır. Pozitif gündem, siyasi diyalog ve güven artırıcı önlemleri içeren görüşmelere yönelik sonraki adımlar için bir yol haritası çizilecektir." diye konuştu.

Miçotakis'in 13 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinin ikili ilişkilerde atılacak önemli bir adım olduğunu ifade eden Yerapetritis, bir sonraki önemli adımın ise iki liderin NATO Zirvesi kapsamında temmuzda Washington'da buluşması olduğunu belirtti.

EDİ RAMA'NIN YUNANİSTAN ZİYARETİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Arnavutluk diasporası ile buluşma amacıyla hafta sonu Yunanistan'a yapmayı planladığı özel ziyareti de değerlendiren Yerapetritis, ziyaretin zamanlamasını doğru bulmadığını ifade etti.

Yerapetritis, hem Arnavutluk'ta 2025'te düzenlenecek seçimlere kadar daha çok zaman olduğuna hem de Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Arnavutluk'taki belediye seçimlerinde Himara'dan aday olan Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, nisanda Beleri'yi Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri için aday göstermişti.

Etiketler : mİÇOTAKİS BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE YUNANİSTAN
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