Kontrolden çıkan araç takla attı
Kaynak: İHA
Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti, kazada 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Ağrı'nın merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybedince araç takla atarak karşı şeride geçti.
Yan yatar vaziyette olan araçtaki 4 kişi çevredeki vatandaşlar yardımıyla dışarıyla çıkarıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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