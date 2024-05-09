Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Bölgede 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur oluşması ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.