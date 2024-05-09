Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
Kaynak: AA
Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Bölgede 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur oluşması ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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